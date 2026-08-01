BB PUMA est la Future star iHeartRadio d’août 2026 à Rouge fm.

Mathilde Gauthier, connue sous le nom de BB PUMA, baigne dans la musique depuis son plus jeune âge. Elle découvre d’abord le violon et le piano à l’école Le Plateau, avant de poursuivre sa formation en percussion classique à l’école secondaire Joseph-François-Perrault. C’est toutefois au cégep de Saint-Laurent, où elle étudie le chant jazz, qu’elle trouve sa véritable voie.

Au fil des années, elle multiplie les expériences comme choriste, autant sur scène qu’à la télévision, tout en développant une solide réputation dans le milieu des spectacles corporatifs. En 2021, elle lance officiellement son projet d’autrice-compositrice-interprète sous le nom BB PUMA. Deux ans plus tard, elle dévoile Circé, un premier album de huit chansons originales en français explorant différentes facettes du pouvoir féminin. Ce projet affirme une identité artistique assumée, portée par une vision moderne et résolument féministe.

Toujours indépendante, BB PUMA poursuit ensuite son évolution artistique en collaborant avec les réalisateurs du collectif YNG LGNDZ et Cruzito. Cette série de nouvelles créations attire rapidement l’attention de Joy Ride Records, maison de disques reconnue notamment pour ses collaborations avec Loud, Rymz et Rick Pagano.

En 2024, elle amorce une nouvelle étape de sa carrière en travaillant étroitement avec l’équipe de Joy Ride Records sur un premier single, marquant un virage vers une pop plus actuelle, audacieuse et percutante. Forte de cette collaboration, elle entreprend la création de son tout premier EP, Féline, qui met en lumière une artiste plus assumée que jamais. L’EP prend son envol avec la sortie de Besoin de personne, un premier extrait qui donne le ton à un projet attendu à l’automne 2026.

Découvrez dès maintenant la chanson Besoin de personne de BB Puma sur les ondes de Rouge!

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