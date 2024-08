C’est le 26 août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2004, Laura Branigan meurt d'un anévrisme à East Quogue dans l'État de New York. Elle avait 52 ans. La chanteuse était connue pour son hit “Gloria” en 1982, qui avait passé 36 semaines sur le Billboard Hot 100 et qui était monté au #1 au Canada.

 

- En 1981, le maire d'Ottawa déclare que ce sera la journée Paul Anka, en l'honneur de la star du pop qui célébrait ses 25 ans en musique. La ville nommera également une rue en son honneur.

- En 1995, “Kiss From A Rose” de Seal monte au #1 sur le Billboard Hot 100. On retrouve la chanson sur la bande sonore de Batman Forever.

 

- En 2016, Dean Wetter, le mari d'Ann Wilson du groupe Heart, est arrêté pour voie de fait après une altercation avec les neveux jumeaux de la chanteuse, Curtis et William âgés de 16 ans, dans son autobus de tournée lors d'un concert à Auburn dans l'État de Washington. Wetter plaidera coupable et aura une sentence suspendue, deux ans de probation, devra payer une restituion aux victimes, suivre une thérapie et ne plus entrer en contact avec les garçons.

- En 1978, “Grease,” la chanson titre du film, est au #1. Écrite par Barry Gibb des Bee Gees, elle sera enregistrée par Frankie Valli avec Gibb faisant le choeur et Peter Frampton à la guitare.

 

