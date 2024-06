C’est le 29 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Bruce Springsteen et le E Street Band entament la tournée Born in the U.S.A. Tour à Saint Paul au Minnesota. Le réalisateur Brian De Palma est présent pour filmer le vidéo pour la chanson “Dancing in the Dark.” Pendant la chanson, Springsteen choisit une fan de la foule pour monter avec lui sur scène, une fan qui sera jouée par l'actrice Courtney Cox, qui sera connue pour son rôle dans l'émission Friends.

 

- En 1999, Leif Garrett, qui avait été une idôle du pop, est arrêté à Los Angeles, suspecté d'avoir acheter de l'héroïne et de la cocaïne de policiers en civil. Les accusations sont abandonnées en 2001 lorsque le chanteur donne des preuves au juge qu'il a suivi une thérapie.

- En 1985, David Bowie et Mick Jagger enregistrent une reprise de “Dancing In The Street” en environ quatre heures aux studios Abbey Road à Londres. Ils filment le vidéo plus tard cette même soirée.

 

- En 1987, la première du film de James Bond The Living Daylights se déroule à Londres. Sa chanson thème est jouée par a-ha, faisant du groupe norvégien le premier à composer une chanson thème de Bond à ne pas venir du Royaume-Uni ou des États-Unis.

 

- En 1953, Colin Hay naît en Écosse. Il déménage en Australie avec sa famille à l'âge de 14 ans et deviendra le chanteur du groupe Men At Work. Ils sont connus pour leur hit “Down Under” en 1983.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 29th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio