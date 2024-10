C’est le 11 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, un DJ de la station WKNR à Détroit reçoit un appel l'informant que si la chanson "Strawberry Fields Forever" à l'envers, on entend John Lennon dire "I buried Paul" (J'ai enterré Paul). C'est ainsi qu'apparaît la rumeur mondiale entourant la mort de Paul McCartney.

- En 1995, Peter Frampton lance son album Frampton Comes Alive II, la suite de son album multi-platine de 1976.

- En 1969, l'album #1 aux États-Unis est Green River de Creedence Clearwater Revival.

 

- En 1997, Elton John a la chanson #1 au pays avec son hommage à la princesse Diana, “Candle in the Wind 97,” un ré-arrangement de son hit de 1974 qui avait été un hommage à Marilyn Monroe.

 

- En 1990, le batteur Dave Grohl joue son premier spectacle avec Nirvana lorsqu'ils jouent à Olympia dans l'état du Washington.

- En 2006, le chanteur Justin Hawkins annonce qu'il quitte le groupe The Darkness pour se concentrer sur sa réhabilitation.

- Et en 2006, le rock fait un retour lorsqu'Evanescence atteint le sommet du Billboard 200 avec The Open Door alors que le groupe The Killer occupe la deuxième position avec Sam’s Town.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 11th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio