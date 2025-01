C’est le 27 janvier et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1973, Sweet, le groupe de glam rock britannique, joue au Grand Hall à Kilmarnock en Écosse. Ils fuient la scène sous une pluie de bouteille. L'événement inspiire leur chansons "The Ballroom Blitz" qui atteindra le sommet des palmarès au Canada, le #2 au Royaume-Uni et en Australie, et le #5 aux États-Unis.

- En 1968, les Bee Gees font leur début aux États-Unis avec un concert au Anaheim Convention Center près de LA.

- En 1971, David Bowie arrive aux États-Unis pour la première fois. Bien que le Thin White Duke ne puisse donner de spectacles à cause de restrictions sur son permis de travail, il fera parler de lui lorsqu'il décide de porter une robe lors d'événements promotionnels.

- En 1990, la ville de Gainesville en Floride déclare que le 27 janvier sera le "Jour de Tom Petty." C'est là que le rockeur avait grandi.

- En 1973, Stevie Wonder a la chanson #1 au pays avec “Superstition.” Jeff Beck avait crée le rythme de batterie original de la chanson.

 

- En 1997, aux American Music Awards, Pat Boone, âgé de 62 ans, monte sur scène tout habillé de cuir, incluant un collet capitonné. Le chanteur annonce sa nouvelle direction métal, poussant Gospel America TV à annuler son émission. Il déclarera plus tard : "Je ne m'excuserai pas. J'ai toujours été quelqu'un de vraiment pas cool. Maintenant je suis jugé comme je jugeais moi-même ces rockeurs, mais Dieu aime les rockeurs aussi!"

- En 2015, Tom Petty et Jeff Lynne sont ajoutés comme compositeurs sur la chanson hit “Stay With Me” de Sam Smith, vu sa ressemblance avec la chanson de Tom “I Won’t Back Down.” Ils ont également eu une entente avec la maison de publication de Smith.

 

- Et en 2005, R.E.M. doit annuler un concert pour la première fois depuis 10 ans lorsque leur équipe et leur équpement sont retenus à la frontière russo-estonienne, les empêchant de monter sur scène à St-Pétersburg.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why January 27th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio