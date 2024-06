C’est le 29 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, il y a des changements dans l'alignement du groupe canadien Rush, lorsque Neil Peart remplace John Rustey à la batterie.

 

- En 1973, la deuxième incarnation de Deep Purple arrive à sa fin après un concert à Osaka au Japon, lorsque le chanteur Ian Gillan et le bassiste Roger Glover quittent le groupe.

- En 1969, le groupe The Jimi Hendrix Experience jouent leur dernier concert ensemble. Il a lieu au festival Denver Pop.

- En 1988, Nirvana, Mudhoney et Tad jouent tous au Moore Theatre à Seattle.

- En 1999, Everclear filme le vidéo pour leur reprise de “The Boys Are Back in Town.” La chanson se retrouve sur la bande sonore du film Detroit Rock City, filmé à Toronto. Gene Simmons de Kiss est dans le vidéo de la chanson, entouré de stars de la porno.

 

- Et en 2004, Courtney Love est réprimandée par un juge de Los Angeles pour être arrivé cinq heures en retard à une séance de cour. Love plaide coupable d'inconduite. Elle est libérée après avoir promis de payer les frais médicaux de la victime, de suivre un programme pour ses problèmes de drogues et de généralement ne plus créer de problèmes.

Article original Why June 29th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio