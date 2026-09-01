Leticia Jimenez est la Future star iHeartRadio de septembre 2026 à Rouge fm.

Leticia Jimenez est une chanteuse québécoise aux origines espagnoles, qui s’est notamment fait connaître grâce à son passage dans l’équipe de Corneille à l’émission La Voix en 2024, où elle a atteint les demi-finales. Plus jeune, elle avait également participé à La Voix Junior, en 2016, où elle s’était cette fois rendue jusqu’en finale au sein de l’équipe de Marie-Mai.

En décembre 2025, elle a décroché un premier rôle dans une comédie musicale : elle y incarnait Lily la Tornade et Jane dans Peter Pan, une production d’envergure présentée au Théâtre Saint-Denis de Montréal et à la salle Albert-Rousseau de Québec jusqu’à la fin de l’été 2026.

Présente sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des reprises, des vlogs et du contenu documentant son quotidien autant que ses projets artistiques. Elle développe présentement un projet de performances live axé sur le jazz et les boléros, se produisant dans divers événements privés, réceptions et restaurants-bars, notamment au House of Jazz de Laval.

Parallèlement à ses projets scéniques, Leticia a fait paraître en avril dernier son tout premier EP, intitulé Illusion. Leticia Jimenez nous offre aujourd’hui le flamboyant extrait Destinos. C’est dans une pop-R&B aux forts accents flamenco que se déploie la chanson, alors que l’artiste navigue entre espagnol et français à travers un texte de son cru qui envoie dans l’univers les énergies qu’elle espère attirer vers elle à l’avenir.

Elle pose, sur une composition de Sonny Black, des mélodies vibrantes qui n’ont pas peur de la vulnérabilité. Grandement lumineux, autant dans ses paroles que dans ses arrangements, Destinos est un morceau d’espoir, un phare qui nous ancre dans la spiritualité quand les tourments se font grands. Avec cette chanson chaleureuse, Leticia Jimenez nous invite à l’introspection et nous guide sur les chemins sinueux d’un destin à façonner.

Découvrez dès maintenant la chanson Destinos de Leticia Jimenez sur les ondes de Rouge!

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