Mitaine est la Future star iHeartRadio de septembre 2026 à ÉNERGIE.

Confortablement installé derrière le nom de Mitaine, Alexandre Bergeron se promène librement entre l’explosion et le refuge. Originaire de la fameuse Rue Principale des Colocs, à Normandin, le jeune Jeannois traîne avec lui un franc-parler assumé et une musicalité instinctive qui lui est propre. Les couleurs sont rock, les mots sont vrais : une dose de tendresse cachée sous du fuzz.

Après la sortie remarquée du EP Portrait d’un down en 2025 et un passage en demi-finale aux Francouvertes 2026, Mitaine présente Soleil, premier single d’un nouvel album attendu début 2027. Parfait exemple de la dualité propre au projet, Soleil oppose le propos sensible et anxieux d’Alexandre Bergeron à l’énergie brute du band. À travers des guitares grunge, la chanson aborde la peur de s’engager, l’angoisse de s’exposer au soleil et d’y rester figé pour toujours.

Enregistré au Lac-Saint-Jean, en pleine forêt chez Gab Bouchard, Soleil marque aussi des retrouvailles créatives entre Alexandre Bergeron et Pierre-Olivier Gagnon à la co-réalisation, entourés de PE Beaudoin (Lou-Adriane Cassidy, Ariane Roy, Ping-Pong Go) et Mathieu Quenneville (Gab Bouchard, Alex Burger). Ensemble, ils façonnent un son vivant et profondément québécois qui donne un second souffle à l’esprit grunge des années 90.

Découvre dès maintenant la chanson Soleil de Mitaine à ÉNERGIE!

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