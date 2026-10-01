Lex Rose est la Future star iHeartRadio d’octobre 2026 à ÉNERGIE.

Au croisement du country moderne et du rock inspiré de Nashville, Lex Rose trace sa route avec une énergie brute, une détermination assumée et une authenticité bien à lui.

Originaire de Sainte-Croix-de-Lotbinière, il lance sa carrière musicale professionnelle en 2023. Ses performances et ses vidéos cumulant des centaines de milliers de vues lui permettent rapidement de bâtir un public fidèle à travers le Québec.

Avant la musique, Lex s’est fait connaître comme barbier et entrepreneur en fondant Le Temple Barbier à Québec. Fin 2023, il vend son salon pour se consacrer pleinement à la musique et donner une véritable chance à son rêve, tout en poursuivant sa vie de père de famille.

En 2025, sa rencontre avec Samuel Jalbert-Raymond, batteur du Blue Ridge Band, marque un tournant. Samuel devient son agent de spectacles et bookeur, contribuant au développement du projet.

Après des centaines d’heures de répétitions dans le garage de son père, Lex concrétise en juin 2025 sa nouvelle formule et son spectacle officiel : NASHVILLE. Entre compositions originales et reprises revisitées, il propose un spectacle festif et rassembleur, quelque part entre le country des grands festivals, l’attitude du rock et une énergie à haute intensité.

En 2026, les grandes scènes deviennent réalité. Lex Rose partage l’affiche et assure des premières parties aux côtés d’artistes et groupes tels que Francis Degrandpré, Phil Lauzon, Kaïn et Blue Ridge Band, entre autres.

Aujourd’hui artiste, entrepreneur et père de famille, Lex poursuit son ascension avec une philosophie simple : du travail, de la route et des spectacles qui ne laissent personne assis.

Avec un son inspiré de Nashville et une présence résolument country-rock 2000’s, chaque spectacle est pensé pour faire chanter, lever les verres et vibrer la foule du début à la fin.

« Tant qu’il y aura un public à qui chanter, de la route à parcourir et de la bière à boire... rien ne va m’arrêter dans la conquête des plus grandes scènes. », affirme Lex Rose.

Découvre dès maintenant la chanson Astro de Lex Rose à ÉNERGIE!

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