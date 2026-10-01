Futures stars

ZOEY

ZOEY (Marie-Michèle Bouchard)

ZOEY est la Future star iHeartRadio d’octobre 2026 à Rouge FM.

Née d’un père nigérian et d’une mère québécoise, ZOEY baigne dans la musique depuis son plus jeune âge.

Révélée au grand public à seulement douze ans, dans l’équipe de Marc Dupré à La Voix Junior, elle poursuit ensuite un parcours alliant mannequinat et études en design de mode.

Elle signe un retour remarqué sur la scène musicale québécoise à Star Académie 2025, où elle se distingue par sa voix teintée de soul et la sincérité de son interprétation.

Aujourd’hui signée chez Maison Kanda, le label indépendant de R&B francophone cofondé par Corneille, ZOEY fusionne ses influences pour proposer un univers musical à la croisée des cultures, ancré dans un R&B aux sonorités soul, afro et jazz.

Découvrez dès maintenant la chanson STP de ZOEY sur les ondes de Rouge!

Vous en voulez plus? Écoutez La liste franco de Véro!

Nos Futures Stars iHeartRadio à Rouge FM et ÉNERGIE