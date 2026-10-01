ZOEY est la Future star iHeartRadio d’octobre 2026 à Rouge FM.

Née d’un père nigérian et d’une mère québécoise, ZOEY baigne dans la musique depuis son plus jeune âge.

Révélée au grand public à seulement douze ans, dans l’équipe de Marc Dupré à La Voix Junior, elle poursuit ensuite un parcours alliant mannequinat et études en design de mode.

Elle signe un retour remarqué sur la scène musicale québécoise à Star Académie 2025, où elle se distingue par sa voix teintée de soul et la sincérité de son interprétation.

Aujourd’hui signée chez Maison Kanda, le label indépendant de R&B francophone cofondé par Corneille, ZOEY fusionne ses influences pour proposer un univers musical à la croisée des cultures, ancré dans un R&B aux sonorités soul, afro et jazz.

Découvrez dès maintenant la chanson STP de ZOEY sur les ondes de Rouge!

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